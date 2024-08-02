Первые 9 км строящегося обхода Хасавюрта планируется ввести до конца 2024 года

В марте этого года в Дагестане был дан старт строительству и реконструкции участка трассы Р-217 «Кавказ» в обход Хасавюрта. Росавтодор строит четырехполосный участок дороги IБ категории протяженностью 21 км (с 718-го по 739-й км).

На всем протяжении нового участка дороги устроят наружное освещение и разделят встречные потоки бетонным ограждением. В рамках проекта возведут три транспортные развязки, по пять путепроводов и скотопрогонов, а также мостовой переход через реку Ярык-Су. Новая дорога возьмет начало у границы с Чеченской Республикой, пройдет южней Хасавюрта и сомкнется с основным направлением дороги «Кавказ» вблизи моста через реку Акташ.

Сейчас работы на объекте ведутся с опережением графика. На первых 9 км с 718-го по 727-й км, где предусмотрена реконструкция существующей двухполосной дороги с переводом в четыре полосы, специалисты расширяют земляное полотно и устраивают основание – несущую часть дорожной одежды. Затем уложат три слоя асфальтобетона, где верхний – щебеночно-мастичный ‒ способен выдержать высокие транспортные нагрузки. Участок планируется ввести до конца 2024 года.

Реализация проекта кардинально изменит схему движения транспорта по автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», главным образом из-за отсутствия пересечения с улично-дорожной сетью Хасавюрта. В часы пик для преодоления 5-километрового участка дороги в черте города водители затрачивают порядка одного часа.

«Обход города Хасавюрта – это один из трех больших обходов на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» на территории Республики Дагестан. Программа реализуется во исполнение поручений Президента РФ. Обходы Хасавюрта, Махачкалы и Дербента имеют большое значение в решении социальных, экономических и геополитических задач. Они находятся на международном транспортном коридоре «Север – Юг», обеспечивают транспортную доступность республик Северного Кавказа и населенных пунктов Республики Дагестан, пунктов пропуска, а также связывают всю транспортную сеть Российской Федерации в единое целое», – подчеркнул Роман Новиков в ходе прошедшей накануне рабочей встречи в формате видео-конференц-связи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

С целью сохранения исторического и культурного наследия народов России перед началом дорожных работ археологи провели раскопки 60 курганов и двух древних поселений. Отметим, что здесь найдены захоронения времен египетских пирамид.