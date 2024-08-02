Петербургский метрополитен снизил тарифы на размещение оборудования связи

ФАС России рассмотрела дело в отношении крупнейшего перевозчика города

Служба выдала метрополитену предписание об установлении экономически обоснованных тарифов на услуги по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга.

Предприятие исполнило предписание ведомства и снизило тарифы на размещение оборудования связи на инфраструктуре метрополитена от 50% до 99%.

Это решение позволит расширить зоны покрытия связью и поспособствует развитию сотовой сети в метрополитене для удобства пассажиров.