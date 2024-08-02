Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Послом Пакистана в России Мухаммадом Джамали

Сергей Цивилев и Посол Пакистана в России Мухаммад Джамали обсудили сотрудничество по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе по линии ТЭК.

Стороны выразили готовность продолжить диалог как в рамках Российско-Пакистанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателем которой с российской стороны назначен Сергей Цивилев, так и в формате межведомственного взаимодействия.

«Пакистан – важный партнёр России в Южной Азии. Выстраиваем наши отношения на принципах взаимного доверия и уважения интересов», – сказал Министр.

Глава Минэнерго отметил, что двусторонняя работа по активизации сотрудничества в энергетической отрасли ведётся сторонами в рамках рабочей группы по энергетике.