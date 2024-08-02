В Воскресенском округе по инвестпроекту строят завод кабельной продукции

Инспекторами Главгосстройнадзора МО проведен профвизит на стройплощадку завода по выпуску кабельной продукции вблизи села Новлянское на территории Воскресенского округа. Застройщик – «БЕЛТЕЛЕКАБЕЛЬ», предприятие, вошедшее в Ассоциацию кабельных заводов России и СНГ.

Строительство начали в июле 2022 года, финал – осенью 2024 года. В настоящее время строители ведут внутреннюю отделку, монтируют инженерные системы, осуществляют пусконаладочные работы, а также отделывают фасад и благоустраивают прилегающую территорию. Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали 86% строительной готовности.

В производственном здании площадью порядка 7,2 тыс. квадратных метров в четырехсменном графике будут перерабатывать до 4 тыс. тонн в год медного проводника и до 1,5 тыс. тонн в год алюминия, а также производить до 23 тыс. километров в год оптического кабеля. Общий уровень механизации производства составит 89.1%, доля ручного труда - 0.09%. Номенклатура выпускаемой продукции: кабели сигнально-блокировочные, кабели связи волоконно-оптические, силовые кабели и провода на низкое и среднее напряжение. Продукцию планируют реализовывать в России и странах ближнего зарубежья.

Реализация проекта привлекла в Подмосковье порядка 740 миллионов рублей инвестиций. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей села Новлянское и близлежащих населенных пунктов появится порядка 60 рабочих мест.