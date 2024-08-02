В главном офисе «Россети Центр» состоялась рабочая встреча заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова с гендиректором компании Игорем Маковским
2 часа назад
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В ходе конструктивного диалога стороны подчеркнули важность работы по импортозамещению для укрепления технологического суверенитета России.
Специалисты «Россети Центр» занимаются разработкой и внедрением технологичных решений в сфере эксплуатации сетевых ресурсов. В портфеле компании десятки перспективных проектов от самовосстанавливающихся сетей до систем накопления энергии.
«Перед нами стоят масштабные задачи, которые требуют скоординированных действий. Необходимая база для их выполнения есть. Использование отечественных продуктов для цифровизации сети гарантирует бесперебойную работу и надежную защиту энергокомплекса», - подчеркнул Игорь Маковский по итогам встречи.
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Послом Пакистана в России Мухаммадом Джамали
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Александр Новак провёл рабочую встречу с главой правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым
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Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл рабочую встречу с председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также проекты по развитию и повышению надёжности топливно-энергетического комплекса. Речь шла об условиях технического присоединения к эле...
Сергей Цивилев провёл переговоры с Министром энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далером Джумъа
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Сергей Цивилев и Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики. Ключевой темой встречи стало взаимодействие в рамках российско-таджикистанского совместного предприятия – Сангтудинской ГЭС-1. Стороны обсудили возможности экспорта электроэнергии с гидроэлектростанции по завершении восстановления параллельной...
В Минтрансе России обсудили ключевые проекты в области дорожного строительства Ульяновской области
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Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание специального оперативного Штаба по повышению защищенности энергокомплекса и противодействию новым угрозам. Глава энергокомпании подчеркнул, что значительно возросло количество огневых воздействий со стороны ВСУ на энергообъекты Общества, в том числе с применением БПЛА - частота их использования возросла в 4 раза....
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Александр Новак совершил рабочую поездку в Ставропольский край
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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Ставропольский край. Он встретился с губернатором региона Владимиром Владимировым, ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта Ставрополя, планом развития агломерации города Ставрополя и Кавказских Минеральных Вод, а также с рядом прорывных проектов региона. Вице-прем...
Денис Мантуров обсудил размещение производства сырья для литийионных батарей в Мурманской области
31 июл. 2024, 16:45:11
Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл совещание по вопросу размещения на базе Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске производства активных катодных материалов, используемых при создании литийионных батарей. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также представители заинтересованных ФОИВ и&nbs...
Марат Хуснуллин: Для системного развития городов Донбасса и Новороссии разрабатывают ещё девять мастер-планов
30 июл. 2024, 17:59:59
Во время совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов Марат Хуснуллин доложил Президенту, что по его поручению ведётся разработка девяти мастер-планов для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) разработал шесть концепций территориального развития двух агломераций – Генической...
Министр энергетики Сергей Цивилев: энергетическая инфраструктура должна развиваться опережающими темпами
30 июл. 2024, 12:15:00
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетил Главный диспетчерский центр Системного оператора, где обсудил вопросы развития Единой энергосистемы страны с Председателем Правления АО «Системный оператор ЕЭС» Федором Опадчим и встретился с коллективом компании. В ходе рабочей встречи в Системном операторе глава Минэнерго России обозначил основные направления работы по развитию энергос...
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Губернатором Амурской области Василием Орловым
30 июл. 2024, 12:00:00
Сергей Цивилев и Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили строительство Нижне-Зейской и Селемджинской гидроэлектростанций, а также газификацию Благовещенской ТЭЦ. Строительство новых гидроэлектростанций (ГЭС) было инициировано Минэнерго России в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации. «Строительство Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС предусмотрено...
Александр Новак совершил рабочую поездку в Курск
29 июл. 2024, 09:45:15
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Курск. Он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым. Совместно с руководителем региона вице-премьер осмотрел межрегиональный центр управления сетями ПАО «Россети Центр», благодаря работе которого обеспечивается контроль и безопасность работы э...
Сергей Цивилев совершил рабочую поездку в Чеченскую Республику
29 июл. 2024, 09:30:16
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Сергей Цивилев: «Для кардинального изменения ситуации в электросетевом комплексе Республики Дагестан требуются системные меры»
26 июл. 2024, 10:15:02
Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Республику Дагестан провёл рабочую встречу с Главой региона Сергеем Меликовым. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам Кавказского инвестиционного форума поручил руководителям федеральных ведомств взять на личный контроль работу по курируемым направлениям в Северо-Кавказском федеральном округе. «Цель поездки – продолжить р...
Состоялась рабочая встреча Минэнерго России и Минэнерго Республики Беларусь
25 июл. 2024, 17:00:00
Павел Сниккарс в ходе рабочей поездки в Республику Беларусь провёл встречу с заместителем Министра энергетики Белоруссии Денисом Морозом и представителями энергокомпаний. Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в электроэнергетическом комплексе. Включая вопросы дальнейшего сотрудничества в атомной отрасли на территории Республики. Заместители глав энергетических...
Комиссия СоюзМаш по энергоэффективности обсудила первоочередные меры по внедрению новых материалов в энергетике и промышленности
25 июл. 2024, 13:45:05
В заседании, которое провел Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров, участвовали Первый заместитель Председателя комитета Госдумы РФ по промышленной политике и торговле Александр Козловский, Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина, представители научных организаций и предприятий. Эксперты ра...
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Вячеславом Гладковым
25 июл. 2024, 09:30:00
Сергей Цивилев и Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на рабочей встрече рассмотрели актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона. Глава Минэнерго и Губернатор Белгородской области уделили особое внимание стратегии развития энергокомплекса Белгородской области. «Основная задача Минэнерго – обеспечить надёжное и бесперебойное энергос...
Участники проекта АЭС «Аккую» провели координационное совещание
24 июл. 2024, 17:30:19
При координационной поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции на площадке сооружения атомной электростанции состоялось ежемесячное рабочее совещание с участием руководителя Главного управления по атомной энергетике и международным проектам министерства энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Юсуфа Джейлана. В мероприятии также приняли участие председатель совета...
Сергей Цивилев: «Минэнерго берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области»
24 июл. 2024, 10:00:03
Сергей Цивилев и Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудили энергоснабжение потребителей Ростовской области и юга России. «Надёжное энергоснабжение потребителей объединённой энергосистемы юга, в том числе Ростовской области, остаётся на особом контроле Министерства энергетики вплоть до полной стабилизации работы энергетического комплекса региона», – подчеркнул Се...
Александр Новак провёл 21-е заседание Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству России и Китая
24 июл. 2024, 09:15:16
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл в Москве 21-е заседание Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству России и Китая. С китайской стороны в качестве сопредседателя комиссию возглавляет Заместитель Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян. Стороны обсудили широкий круг в...
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Председателем Китайской национальной нефтяной корпорации Дай Хоуляном
23 июл. 2024, 15:45:14
Сергей Цивилев и Председатель Китайской национальной нефтяной корпорации Дай Хоулян обсудили перспективы реализации совместных проектов в области энергетики, а также вопросы удовлетворения потребностей Китая в энергоресурсах. Министр отметил, что топливно-энергетический комплекс продолжает оставаться одним из приоритетных треков российско-китайского стратегического партнёрства. &laqu...