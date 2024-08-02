В главном офисе «Россети Центр» состоялась рабочая встреча заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова с гендиректором компании Игорем Маковским

В ходе конструктивного диалога стороны подчеркнули важность работы по импортозамещению для укрепления технологического суверенитета России.

Специалисты «Россети Центр» занимаются разработкой и внедрением технологичных решений в сфере эксплуатации сетевых ресурсов. В портфеле компании десятки перспективных проектов от самовосстанавливающихся сетей до систем накопления энергии.