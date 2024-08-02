В проекте университетского кампуса НовГУ будет больше возможностей для занятий наукой и творчеством

Кампус мирового уровня построят в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого по нацпроекту «Наука и университеты». Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Площадку кампуса разместят на улице Большой Санкт-Петербургской в Великом Новгороде, возле здания Новгородского госуниверситета (НовГУ).

«Концепция проекта предполагает размещение в составе кампуса пяти корпусов гостиничного типа и с максимальной типизацией объемно-планировочных решений. В каждом из корпусов предусмотрены жилые комнаты, а также зоны и помещения, оборудованные для самостоятельных занятий и досуга студентов. Проект предусматривает оснащение всех номеров современной мебелью и бытовой техникой», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы Марина Куртикова.

Суммарная площадь совместного использования университетского кампуса – около 9 806 кв. м, или 41% от суммарной площади номерного фонда. По словам эксперта, это соотношение значительно больше норм, предусмотренных СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования», а значит, у жителей студгородка будет существенно больше пространства для занятий учебой, спортом и реализации научных и творческих планов.

Застройщик – АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская».

Генеральный проектировщик – ООО «Алабуга Девелопмент».