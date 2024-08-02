Александр Новак провёл рабочую встречу с главой правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл рабочую встречу с председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым.

Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также проекты по развитию и повышению надёжности топливно-энергетического комплекса.

Речь шла об условиях технического присоединения к электросетям нового жилого микрорайона площадью 2 млн кв. м и объектов социальной инфраструктуры. Также обсуждалось строительство новых энергомощностей в связи с ростом потребностей производственного комплекса Чечни, объектов сельского хозяйства и туризма.