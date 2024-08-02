Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым
02 авг. 2024, 16:30:28
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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию поручения Владимира Путина по газификации края.
В настоящее время компания «Газпром» ведёт работы по проектированию участка магистрального газопровода, по которому газ будет поступать в том числе в Красноярский край. Это станет первым этапом развития единой системы газоснабжения Восточной Сибири.
В ходе встречи стороны также обсудили ход подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска, который будет отмечаться в 2028 году.
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