«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более 950 новых потребителей в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в I полугодии 2024 года подключили к электрическим сетям 958 новых объектов. Суммарная выданная мощность составила почти 18 мегаватт (МВт).

В рамках работ по технологическому присоединению энергетики построили 7,4 км линий электропередачи и смонтировали трансформаторную подстанцию 250 кВА. На эти цели в рамках инвестиционной программы направлено почти 33 млн рублей.



Особое внимание уделено мероприятиям по обеспечению электроэнергией социально значимых учреждений. В их числе – среднеобразовательная школа и амбулатория в Кировском районе, Дом культуры в Пригородном районе, объект водоснабжения в Моздокском районе.



Всего за шесть месяцев текущего года в филиал «Севкавказэнерго» поступило более 1,3 тыс. заявок на технологическое присоединение к сетям суммарной мощностью 75 МВт. По ним ведутся соответствующие работы.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.