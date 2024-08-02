«Россети Северный Кавказ» установили 15 новых трансформаторных подстанций в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» с начала года установили в населенных пунктах республики 15 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общий объем введенной мощности превысил 3 МВА.

Необходимость в строительстве новых линий электропередачи и установке трансформаторных подстанций вызвана ежегодным ростом нагрузки на распределительные сети 10/0,4 кВ. Комплекс технических мероприятий позволит энергетикам улучшить качество электроснабжения потребителей региона, подключать к сетям новых абонентов.



В Зеленчукском районе, где расположен всесезонный курорт Архыз, энергетики смонтировали восемь трансформаторных пунктов мощностью 2 МВА. В Малокарачаевском и Прикубанском районах – по две трансформаторные подстанции. По одному энергообъекту установлено в Усть-Джегутинском, Хабезском и Адыге-Хабльском районах.



Кроме того, бригады филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» построили участки линий электропередачи общей протяженностью 5,2 км в Зеленчукском, Хабезском, Урупском, Адыге-Хабльском, Усть-Джегутинском и Прикубанском районах.