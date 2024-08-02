Саяно-Шушенская ГЭС квалифицирована в национальной системе сертификации низкоуглеродной электроэнергии

Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая гидростанция России, присоединилась к национальной системе сертификации низкоуглеродной электроэнергии. Соответствующее свидетельство выдал «Центр энергосертификации» – дочерней компанией Ассоциации «НП Совет рынка».

Квалификация ГЭС в качестве низкоуглеродного объекта генерации и присоединение к национальной системе сертификации позволяет выпускать «зеленые» сертификаты, подтверждающие низкий углеродный след произведенной электроэнергии, и продавать их предприятиям, которые заинтересованы в обеспечении своего энергопотребления за счет возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии, декарбонизации производственного цикла и достижении целей устойчивого развития. Достоверность информации о происхождении «зеленой» электроэнергии подтверждается «Центром энергосертификации» – уполномоченной организацией по ведению реестра атрибутов генерации, учрежденной Ассоциацией «НП Совет рынка».

РусГидро – национальный лидер по производству «зеленой» электроэнергии, крупнейшая в стране компания по установленной мощности и выработке электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии, развивающая генерацию на основе большинства видов ВИЭ: водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. Более 80% электроэнергии Группы РусГидро производится на основе возобновляемых источников.

Сегодня РусГидро предлагает к приобретению как «зеленые» сертификаты, подтверждающие происхождение электроэнергии из возобновляемых и низкоуглеродных источников, так и заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи экологически чистой электроэнергии.

Подтверждение высокой востребованности экологически чистой возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой на гидростанциях РусГидро – подписание свободных двусторонних договоров купли-продажи экологически чистой электроэнергии, произведенной на гидроэлектростанциях. Еще в 2021 году такой договор был подписан с Группой «Полюс» по электроэнергии, произведенной на ГЭС. Также с 2021 года на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже проводятся аукционы по продаже «зеленой» электроэнергии покупателям, заинтересованным в приобретении энергии на основе ВИЭ.

Компания видит растущий интерес производственных компаний, нацеленных на декарбонизацию своих производственных цепочек, к заключению договоров поставки электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, и будет наращивать работу в этом направлении для достижения общих целей на взаимовыгодных условиях.