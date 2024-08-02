Восточные электрические сети Магаданэнерго отремонтируют в 2024 году 132 км ЛЭП

В филиале «Восточные электрические сети» ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) ремонтная кампания идет в соответствии с графиком. В 2024 году планируется выполнить капитальный ремонт 132 км линий электропередачи напряжением 0,4-220 кВ. Уже обновлены участки ЛЭП 35-220 кВ «КГЭС – Оротукан», «КГЭС – Ягодное», «Оротукан-Омсукчан», «Таскан-Сеймчан», «Синегорье – Спорное - Сеймчан – ГПП», выполнены работы на распределительных сетях 0,4-10 кВ.

В ближайшие месяцы капитальным ремонтом будут охвачены линии 110 кВ «Спорное – Утиная», «Таскан-Сеймчан», «Синегорье – Спорное». Специалисты заменят опоры, элементы опор, линейную арматуру и провода. Своевременное обновление ЛЭП повысит безопасность, эффективность и надежность работы электросетевого комплекса.

Параллельно ведется расчистка просек воздушных линий. На данный момент работы выполнены почти на 60 га. В плане на этот год - 140 га. Удаление растительности под линиями электропередачи и поддержание оптимальной ширины трасс ВЛ – это обязательная ежегодная работа энергетиков, которая помогает избежать повреждения проводов и значительно снижает риск коротких замыканий, отключений линии, а также возгорания опор во время пожароопасного периода.

К несению максимальных нагрузок зимой также готовят оборудование подстанций. Выполнены ремонты 22 выключателей и 7 разъединителей. Это коммутационное оборудование отвечает за управление потоками электроэнергии, и от его исправной работы зависит бесперебойное энергоснабжение потребителей.

В данный момент энергетики выполняют ремонт автотрансформатора на подстанции 220 кВ «Электрокотельная». Всего в 2024 году в Восточных электрических сетях отремонтируют 97 трансформаторов, 145 выключателей, 18 разъединителей.