До конца 2025 года 66,4 км трассы «Кавказ» в Дагестане станут четырехполосными

В настоящее время работы по капитальному ремонту в республике ведутся на пяти участках федеральной дороги Р-217 «Кавказ» общей протяженностью 67,5 км. Один объект расположен на маршрутном отрезке Хасавюрт – Махачкала (с 739-го по 754-й км), еще четыре – на пути из Избербаша в Дербент (с 865-го по 918-й км).

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 24,1 км (помимо 15,2 км, которые уже ввели в этом году), а в 2025-м – еще 27,1 км дороги.

«Расширение до четырех полос автомобильной трассы Р-217 «Кавказ» на всем ее протяжении в республике с разделением встречных потоков – одна из приоритетных задач Росавтодора. Трафик на популярном туристическом и логистическом направлении сейчас достаточно высокий и составляет порядка 35 тыс. автомобилей в сутки. Итогом станет кратное увеличение пропускной способности дороги и повышение безопасности дорожного движения», – отметил недавно руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков на совещании с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Кроме того, глава дорожного ведомства подчеркнул, что такие проекты могут быть реализованы только при поддержке проектной команды субъекта и взаимодействии с ней.

В свою очередь Сергей Меликов рассказал об изменениях в работе регионального проектного офиса и ее результатах:

«В последние годы мы переформатировали работу проектной команды, повышаем квалификацию работников, и самое главное – сориентировали всех участников этого процесса на достижение необходимых результатов. И они есть. Благодаря четкому взаимодействию нам удалось обеспечить перевыполнение показателя по опорной сети дорог и достигнуть 86,6% региональных дорог в нормативе. Спасибо Росавтодору и лично Роману Витальевичу за поддержку Дагестана во всех вопросах. Все эти позитивные изменения положительно сказываются не только на состоянии дорог, но и делают жизнь наших земляков более комфортной».

На объектах трассы «Кавказ» в регионе сейчас устраивают современную дорожную одежду, способную выдержать высокие транспортные и климатические нагрузки. Для этого укрепляют и расширяют земляное полотно и основание, ликвидируя подтопляемые участки, устраивают три слоя асфальтобетона, верхний из которых – износостойкий щебеночно-мастичный. Между слоями асфальтобетона укладывают геосетку – армирующий материал, повышающий прочность покрытия. По такому же методу обновляют примыкания и пересечения, укрепляют обочины и обустраивают дорогу техническими средствами организации дорожного движения. Кроме того, на всем протяжении участков монтируют осевое ограждение и локально ‒ краевое. Для отвода воды с проезжей части появятся водоотводные лотки и бортовые камни, новые водопропускные трубы.

Для жителей прилегающих к дороге населенных пунктов смонтируют линии электроосвещения и благоустроят пешеходные зоны. Специалисты приступили к устройству автобусных остановок с автопавильонами и безопасными зонами посадки пассажиров с пешеходными ограждениями. Помимо этого, вблизи социально значимых объектов и на пересечениях дорог устанавливают светофоры с кнопкой вызова.