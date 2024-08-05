РЖД в 2024г направит 1,7 млрд руб на развитие инфраструктуры в Калужской области

В настоящее время работы по капитальному ремонту в республике ведутся на пяти участках федеральной дороги Р-217 «Кавказ» общей протяженностью 67,5 км. Один объект расположен на маршрутном отрезке Хасавюрт – Махачкала (с 739-го по 754-й км), еще четыре – на пути из Избербаша в Дербент (с 865-го по 918-й км). В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 24,1 км (помимо 15...