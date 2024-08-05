РЖД в 2024г направит 1,7 млрд руб на развитие инфраструктуры в Калужской области
05 авг. 2024, 16:30:01
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ОАО "РЖД" планирует направить 1,7 млрд рублей в 2024 году в развитие инфраструктуры, объектов энергетики и средств обеспечения транспортной безопасности в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.
"В том числе, 13,7 км участков путей будет капитально отремонтировано, 39 км - обновлено. На 29 железнодорожных переездах приведут в порядок асфальтовое покрытие", - написал Шапша в своем телеграм-канале.
Он отметил, что за первое полугодие 2024 года рост пассажиропотока в регионе составил порядка 10%.
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