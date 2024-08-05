Румыния и Сербия подписали меморандум о строительстве газового интерконнектора

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Дедович-Ханданович подписали в комплексе "Железные ворота - 1" на Дунае меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газового интерконнектора между двумя странами. Об этом сообщило Министерство энергетики Румынии.

Проект предусматривает соединение технологического узла, расположенного у Мокрина в Сербии, с газопроводом BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия) в Румынии.

На территории Румынии (населенный пункт Петровасело, уезд Тимиш) ветка протяженностью около 86 км будет подключена к газопроводу BRUA, уточняет Минэнергетики. Она обеспечит поток газа объемом минимум 1,6 млрд куб. м в год в обоих направлениях. Румыния и Сербия намерены начать строительство интерконнектора в 2025 году и завершить его до 2028 года.

"Проект представляет собой важный шаг вперед в укреплении энергетической безопасности обеих стран и региональной интеграции рынков путем диверсификации маршрутов снабжения", - подчеркивается в сообщении.

"Сегодня Румыния и Сербия сделали важный шаг вперед во взаимном подключении систем доставки природного газа, - сказал Бурдужа. - Также мы работаем над ускорением взаимного подключения линий электроэнергии, рассчитывая полностью завершить соединение Решица - Панчево в начале 2025 года".