Румыния и Сербия подписали меморандум о строительстве газового интерконнектора

05 авг. 2024, 18:00:12
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ТАСС
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Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Дедович-Ханданович подписали в комплексе "Железные ворота - 1" на Дунае меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газового интерконнектора между двумя странами. Об этом сообщило Министерство энергетики Румынии.

Проект предусматривает соединение технологического узла, расположенного у Мокрина в Сербии, с газопроводом BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия) в Румынии.

На территории Румынии (населенный пункт Петровасело, уезд Тимиш) ветка протяженностью около 86 км будет подключена к газопроводу BRUA, уточняет Минэнергетики. Она обеспечит поток газа объемом минимум 1,6 млрд куб. м в год в обоих направлениях. Румыния и Сербия намерены начать строительство интерконнектора в 2025 году и завершить его до 2028 года.

"Проект представляет собой важный шаг вперед в укреплении энергетической безопасности обеих стран и региональной интеграции рынков путем диверсификации маршрутов снабжения", - подчеркивается в сообщении.

"Сегодня Румыния и Сербия сделали важный шаг вперед во взаимном подключении систем доставки природного газа, - сказал Бурдужа. - Также мы работаем над ускорением взаимного подключения линий электроэнергии, рассчитывая полностью завершить соединение Решица - Панчево в начале 2025 года".

"Важно, чтобы энергия легко передавалась между нашими странами, что обеспечит реальный, конкурентоспособный рынок, который обеспечит правильные цены для потребителей, а также энергетическую безопасность, преодоление изолированности энергетических систем и диверсификацию источников снабжения, превратив Румынию в регионального лидера в энергетике и поставщика геополитической стабильности", - заявил министр.

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