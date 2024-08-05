Собянин: Старейшее депо после реконструкции станет самым современным в Москве

Трамвайному депо имени П.Л. Апакова исполнилось 115 лет. В настоящий момент оно находится на реконструкции. Об этом в личном Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это старейшее действующее трамвайное депо Москвы. Оно ни на день не останавливало работу, даже в тяжелые годы гражданской войны и Великой Отечественной. Ремонт тут проходил лишь однажды — в начале 1960-х. Поэтому сейчас в депо на улице Шаболовке проводим масштабную реконструкцию», — рассказал мэр.

Специалисты проложат более трех километров новых путей и заменят кабельные линии. Кроме того, в депо установят современные станки для обточки колес трамвая. Заезд организуют по типу конвейера — процесс обслуживания станет вдвое быстрее, сократится траспортная нагрузка на улицу Шаболовку.

Само депо готово уже на 75%. После открытия оно станет самым современным в городе и будет обслуживать маршруты в центре, на юге и юго-западе Москвы.