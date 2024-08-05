Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения объектов транспортировки газа

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Альфа» в Октябрьском районе ХМАО-Югры. Энергообъект является ключевым центром питания для газотранспортного предприятия и поселка Унъюган с населением свыше 5 тысяч человек. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила более 2,5 млн рублей.

Для подготовки подстанции к периоду максимальных нагрузок энергетики провели ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и двух трансформаторов собственных нужд. На коммутационных аппаратах выполнена замена 18 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на современные полимерные аналоги. Новое оборудование адаптировано к суровым климатическим условиям региона, а расчетный срок его службы составляет не менее 30 лет. Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время работ осуществлялась по резервной схеме.

Ремонт подстанции 110 кВ «Альфа» проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременно выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения инфраструктуры компании «Газпром трансгаз Югорск», жителей и социально значимых объектов в поселке Унъюган, в том числе 3 детских садов, 2 школ, больницы и железнодорожной станции.