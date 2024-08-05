В Новом Уренгое построят культурный центр

Управление государственной экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства культурного центра в городе Новом Уренгое. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В 2025 году Новый Уренгой, газовая столица России, отмечает 50-летие. В городе уже начали подготовку к юбилею: активно строятся и ремонтируются социальные, спортивные, культурные и другие инфраструктурные объекты.

К 2025 году планируют построить новые медицинские объекты, дороги, а также мини-футбольную арену, галерею-променад и другие значимые сооружения.

В микрорайоне Парковый на площади около 19 тысяч квадратных метров к знаменательной дате появится четырехэтажный культурный центр, который уже прозвали «новая Мариинка». Согласно утвержденной экспертами документации, в культурном центре оборудуют концертный зал, гостиницу на 33 места, музейный комплекс, библиотеку.*

Застройщик – НКО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».

Проектировщики – ООО «Проектное бюро «Техно-парк», ООО «Техномедиа Групп», ООО «Эм-и-Пи Инжиниринг».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.