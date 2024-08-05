За шесть месяцев 2024 года «Россети Юг» увеличили полезный отпуск электроэнергии на 576 млн кВт*ч

Объем полезного отпуска электроэнергии из распределительной сети в регионах присутствия «Россети Юг» в январе-июне 2024 года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 12,6 млрд кВт*ч.

Динамика показателя обусловлена увеличением потребления электроэнергии государственными (муниципальными) организациями на 48,5%, непромышленными потребителями на 13,7%, населением на 3,4% и территориальными сетевыми организациями на 3,3%.

Наибольший объем полезного отпуска электроэнергии в I полугодии 2024 года отмечен в Ростовской (6,7 млрд кВт*ч, +4,3%) и Волгоградской (4,2 млрд кВт*ч, +5,5%) областях. В Астраханской области этот показатель составил 1,4 млрд кВт*ч (+2%), в Республике Калмыкия – 345,6 млн кВт*ч (+2,8%).

Рост потребления в регионах присутствия «Россети Юг» обусловлен повышением среднесуточной температуры воздуха относительно 2023 года в среднем на 4,2°С в апреле и на 3°С в июне, что повлекло активное использование климатического оборудования и водонасосных станций.