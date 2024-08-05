Энергетики восстанавливают электроснабжение в Вилюйском районе после лесного пожара

Вчера, 4 августа, лесной пожар на левом берегу реки Тюнг повредил ВЛ-35 кВ «Харбала — Тербяс» в Верхневилюйском районе. Горение обнаружено в районе опоры № 497. Данная линия обеспечивает электроснабжение сёл Кюбяинде, Кюлекянь, Тербяс и Усун Вилюйского района, жители которых оказались в ограничении.

Сейчас на месте возгорания сохраняется напряженная ситуация, пожар ещё действует. Бригаде Верхневилюйского РЭС из 10 человек, которая дежурит на месте, удалось произвести частичный осмотр линии — полностью осмотреть ВЛ пока не представляется возможным из-за верхового характера распространения огня.

Сегодня, 5 августа, благодаря содействию ФБУ «Авиалесоохрана» к месту повреждения линии электропередачи вертолётом будут доставлены материалы, необходимые для выполнения аварийно-восстановительных работ — тросы, провода, изоляторы.

Электроснабжение сёл Кюбяинде, Кюлекянь, Тербяс и Усун Вилюйского района до восстановления ВЛ-35 кВ «Харбала — Тербяс» будет организовано по временной схеме с помощью резервных источников питания — дизельных генераторов мощностью 200 кВт. Ранее они были доставлены в сёла Оргёт и Быракан Верхневилюйского района. Вчера, 4 августа, ДГ-200 доставили в Верхневилюйск. Сегодня, 5 августа, в 08:00 машина с дизельгенераторами уже находилась в Вилюйске. После короткого отдыха водители, которые всю ночь были в дороге, снова отправились в путь. Они доставят ДГ-200 в село Тербяс. Там от ПС 35/10 кВ «Тербяс» с помощью одного дизельгенератора энергетики обеспечат электроснабжение села Тербяс, второй ДГ-200 возьмёт на себя нагрузку по обеспечению электроэнергией потребителей в сёлах Кюбяинде, Кюлекянь и Усун.

Вслед за автомашиной с дизельгенераторами в Тербяс из Вилюйска направляются автокран, автомобиль «Урал» с трансформатором на 250 кВА, необходимым для организации временной схемы электроснабжения, и а/м «УАЗ», который доставит двух дежурных для обеспечения работы дизельгенераторов и мастеров для подключения оборудования. Автоколонне предстоит преодолеть путь длиной около 180 км, в том числе — переправу через реку Вилюй.