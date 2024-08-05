GENESIS вступил в ассоциацию «Электрокабель»

GENESIS объявил о своем входе в состав Ассоциации "Электрокабель", что стало значимым событием для всей отрасли. АЭК объединяет ведущие предприятия, специализирующиеся на производстве кабельной продукции, а также служит площадкой для обмена опытом, разработки стандартов и внедрения новшеств.

Внеочередное собрание членов Ассоциации состоялось 30 июля 2024 года. Команда GENESIS прошла все необходимые этапы в соответствии с уставом АЭК:

предоставила рекомендации действующих членов Ассоциации "Электрокабель". Рекомендателями GENESIS выступили ООО «Инкаб», ООО «Угличкабель», АО УК «Ункомтех»;

Ассоциации "Электрокабель". Рекомендателями GENESIS выступили ООО «Инкаб», ООО «Угличкабель», АО УК «Ункомтех»; прошла процедуру аудита производства . Делегация ВНИИКП ознакомилась с парком оборудования, работой лаборатории и службы ОТК. Также участники делегации отметили высокую мотивацию компании в развитии, желании совершенствовать все рабочие процессы, заинтересованность в сотрудничестве с ключевыми партнерами;

. Делегация ВНИИКП ознакомилась с парком оборудования, работой лаборатории и службы ОТК. Также участники делегации отметили высокую мотивацию компании в развитии, желании совершенствовать все рабочие процессы, заинтересованность в сотрудничестве с ключевыми партнерами; подготовила презентационные материалы и выступила перед членами собрания. Представители GENESIS рассказали про текущий ассортимент кабельных марок и поделились информацией о планах в части новых разработок.

Интеграция GENESIS в экосистему Ассоциации Электрокабель станет важным шагом к совместному решению актуальных задач, стоящих перед кабельной индустрией и приведет к внедрению инновационных решений и улучшению качества продукции, а также формированию будущего кабельной отрасли, учитывая современные вызовы и потребности.

