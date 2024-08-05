«Россети Урал» - «Екатеринбург» приступили к реконструкции подстанции 110 кВ «Керамик»
Мощность центра питания 110 кВ «Керамик» в микрорайоне Вторчермет г. Екатеринбурга будет увеличена в 2,5 раза. Также благодаря полной реконструкции подстанции будет значительно повышена надежность электроснабжения юго-восточной части столицы Урала.
Работы на энергообъекте уже стартовали. Модернизация центра питания проводится за счет средств инвестиционной программы «Россети Урал»-«Екатеринбург». Энергетики планируют завершить реконструкцию в 2025 году. Стоимость реализации проекта - более 900 млн рублей с НДС. Подстанция будет модернизирована с использованием оборудования полностью отечественного производства.
Подстанция (ПС) «Керамик» сегодня обеспечивает электроснабжение почти 13 тысяч жителей Вторчермета, ряд крупных промышленных предприятий, социально значимые объекты: теплопункты, насосные станции, школы, детские сады, а также садоводческие товарищества.
В период проведения работ по модернизации энергетики применят новое техническое решение, чтобы проводить реконструкцию подстанции без ограничений и снижения надежности электроснабжения жителей города. Для этих целей на ПС «Керамик» уже установлена модульная мобильная подстанция 110 кВ мощностью 25 МВА. В ближайшее время специалисты энергокомпании произведут переустройство схемы электроснабжения.
Мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ «Керамик» включены в «Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы», утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095.
Проектом реконструкции предусмотрена замена трансформаторов на два новых, мощностью по 25 МВА каждый. Увеличение установленной мощности в 2,5 раза после реконструкции позволит удовлетворить возрастающий спрос потребителей на электроэнергию и повысить надежность энергоснабжения существующих. В связи с увеличением мощности трансформаторов будет выполнена реконструкция комплектного распределительного устройства 6 кВ с расширением на 2 секции шин.
В процессе модернизации открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ будет выполнена замена трансформаторов собственных нужд, коммутационных аппаратов 110 кВ. Устаревшие отделители и короткозамыкатели будут заменены на современные элегазовые выключатели, разъединители с автоматизированными приводами, что даст возможность дистанционного управления и оперативного вывода в плановые ремонты трансформаторов энергообъектов без изменения режима работы сети 110 кВ.
Реконструкция системы релейной защиты и автоматики будет выполнена на основе передовых ИТ-технологий. Модернизированная ПС «Керамик» станет высокоавтоматизированной подстанцией 3 уровня цифровой архитектуры, оснащённой комплексом цифровых устройств, обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и автоматики, учёта электроэнергии, АСУ ТП, регистрации аварийных событий по протоколу МЭК 61850.
Также проектом предусмотрена организация системы наружного и охранного освещения, на подстанции появится общеподстанционный пункт управления (ОПУ).
«Учитывая объёмы замены оборудования, фактически на месте существующего центра питания будет построен новый энергообъект. Осуществление проекта реконструкции позволит повысить надежность работы электрооборудования, оптимизирует процесс его эксплуатации, положительно скажется на уровне надежности и качестве электроснабжения потребителей. Кроме того, повышение трансформаторной мощности подстанции на перспективу решит вопрос технологического присоединения новых объектов», - отмечает первый заместитель директора – главный инженер «Россети Урал» Владимир Рябушев.