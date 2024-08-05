«Россети Урал» - «Екатеринбург» приступили к реконструкции подстанции 110 кВ «Керамик»

Мощность центра питания 110 кВ «Керамик» в микрорайоне Вторчермет г. Екатеринбурга будет увеличена в 2,5 раза. Также благодаря полной реконструкции подстанции будет значительно повышена надежность электроснабжения юго-восточной части столицы Урала.

Работы на энергообъекте уже стартовали. Модернизация центра питания проводится за счет средств инвестиционной программы «Россети Урал»-«Екатеринбург». Энергетики планируют завершить реконструкцию в 2025 году. Стоимость реализации проекта - более 900 млн рублей с НДС. Подстанция будет модернизирована с использованием оборудования полностью отечественного производства.

Подстанция (ПС) «Керамик» сегодня обеспечивает электроснабжение почти 13 тысяч жителей Вторчермета, ряд крупных промышленных предприятий, социально значимые объекты: теплопункты, насосные станции, школы, детские сады, а также садоводческие товарищества.

В период проведения работ по модернизации энергетики применят новое техническое решение, чтобы проводить реконструкцию подстанции без ограничений и снижения надежности электроснабжения жителей города. Для этих целей на ПС «Керамик» уже установлена модульная мобильная подстанция 110 кВ мощностью 25 МВА. В ближайшее время специалисты энергокомпании произведут переустройство схемы электроснабжения.

Мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ «Керамик» включены в «Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы», утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095.

Проектом реконструкции предусмотрена замена трансформаторов на два новых, мощностью по 25 МВА каждый. Увеличение установленной мощности в 2,5 раза после реконструкции позволит удовлетворить возрастающий спрос потребителей на электроэнергию и повысить надежность энергоснабжения существующих. В связи с увеличением мощности трансформаторов будет выполнена реконструкция комплектного распределительного устройства 6 кВ с расширением на 2 секции шин.

В процессе модернизации открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ будет выполнена замена трансформаторов собственных нужд, коммутационных аппаратов 110 кВ. Устаревшие отделители и короткозамыкатели будут заменены на современные элегазовые выключатели, разъединители с автоматизированными приводами, что даст возможность дистанционного управления и оперативного вывода в плановые ремонты трансформаторов энергообъектов без изменения режима работы сети 110 кВ.

Реконструкция системы релейной защиты и автоматики будет выполнена на основе передовых ИТ-технологий. Модернизированная ПС «Керамик» станет высокоавтоматизированной подстанцией 3 уровня цифровой архитектуры, оснащённой комплексом цифровых устройств, обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и автоматики, учёта электроэнергии, АСУ ТП, регистрации аварийных событий по протоколу МЭК 61850.

Также проектом предусмотрена организация системы наружного и охранного освещения, на подстанции появится общеподстанционный пункт управления (ОПУ).