«Силовые машины» изготовили гидротурбины для строящейся Черекской ГЭС

«Силовые машины» завершили изготовление и поставили гидротурбины для трех агрегатов Черекской малой ГЭС (МГЭС), которую «РусГидро» возводит на реке Черек в Кабардино-Балкарии. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки возобновляемой энергетики России (ДПМ ВИЭ).

Черекская МГЭС спроектирована с минимальным воздействием на окружающую среду. Гидроэлектростанция создается по деривационной схеме, без плотины и водохранилища. Вода в деривацию станции будет поступать из отводящего канала Зарагижской ГЭС.

Для трех гидроагрегатов Черекской МГЭС на Ленинградском Металлическом заводе (входит в состав «Силовых машин») изготовлены радиально-осевые гидротурбины PO40-B-185. Комплекты включают облицовки, закладные части, рабочие колеса, направляющие аппараты и сервомоторы, валы гидротурбин, рабочие механизмы и гидромеханические части систем автоматического управления, вспомогательное оборудование и монтажные приспособления.

Для гидротурбин станции разработан направляющий подшипник, который допускает эксплуатацию гидроагрегата до 15 минут без подачи воды на маслоохладитель. Это решение обеспечит более надежную эксплуатацию оборудования. Также в гидротурбинной установке применена современная и компактная система автоматического управления САУ-МП-6-12-0,05-220, спроектированная с оптимальными габаритами и требованиями к монтажу.

АО «Силовые машины» и ПАО «РусГидро» заключили договор о поставке оборудования для строительства Черекской ГЭС в апреле 2022 года, отгрузка агрегатов началась в декабре этого же года. В августе 2023 года стартовал монтаж гидротурбинного оборудования на станции под руководством шеф-инженеров «Силовых машин». Завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ намечено на конец 2024 года.

Черекская малая ГЭС строится на реке Черек (бассейн реки Терек) в Урванском районе Кабардино-Балкарии вблизи села Псыгансу. Станция станет четвертой ступенью крупнейшего энергокомплекса региона – Нижне-Черекского каскада, который уже сегодня включает в себя три ГЭС: Кашхатау, Аушигерскую и Зарагижскую общей мощностью 155,7 МВт. Мощность Черекской МГЭС составит 23,4 МВт, в год станция будет вырабатывать 87 млн кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии.