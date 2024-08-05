Ставка присоединения к электросетям может вырасти почти вдвое

Как выяснил “Ъ”, глава «Россетей» Андрей Рюмин попросил правительство РФ увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тыс. руб. за 1 кВт. По версии компании, несмотря на отмену в 2022 году льготного подключения, текущие ставки все равно не покрывают фактических расходов. Аналитики считают рост ставок «объективной необходимостью», указывая, что из-за дефицита финансирования кредитная нагрузка «Россетей» увеличилась до 100 млрд руб. и компания вынуждена экономить деньги на развитии.

“Ъ” ознакомился с датированным 10 июля письмом гендиректора «Россетей» Андрея Рюмина премьеру Михаилу Мишустину с предложением повысить ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения. В «Россетях» подтвердили отправку обращения. По оценкам господина Рюмина, с 1 января 2025 года минимальная ставка должна вырасти до 10 тыс. руб. за 1 кВт вместо текущих 5,57 тыс. руб. Максимальный уровень ставки он предлагает установить на уровне 20 тыс. руб. против текущих 11,17 тыс. руб. Михаил Мишустин расписал документ на вице-премьера Александра Новака и главу Минфина Антона Силуанова.

В пресс-службе правительства сказали “Ъ”, что письмо Андрея Рюмина направлено «в заинтересованные органы исполнительной власти для экспертной проработки». В Минэнерго подтвердили получение документа. В Федеральной антимонопольной службе сообщили “Ъ”, что рассмотрят предложения, подчеркнув, что головным исполнителем выступает Минэнерго. В Минфине “Ъ” не ответили.

ТП выполняется для первого присоединения энергетических установок потребителей к электросетям или расширения мощностей. Долгие годы в РФ платеж за технологическое присоединение для населения удерживался на уровне 550 руб. за 15 кВт. С 1 июля 2022 года правительство ввело минимальный и максимальный размеры платы за 1 кВт, для льготных категорий граждан действует сниженная ставка. Устанавливают плату за подключение региональные власти. Размер платежа также зависит от расчетной мощности. При подключении домов, удаленных от сетей более чем на 300 м в городе и более чем 500 м в сельской местности, потребуется оплатить и строительство «последней мили» по стандартизированным ставкам. По оценкам ПАО «Россети Центр», для коттеджей площадью 100–300 кв. м с централизованным газоснабжением требуется 10–12 кВт, с полной электрификацией (включая отопление) — 26,5–38,2 кВт.

Текущие ставки все равно не покрывают затраты на ТП, пишет Андрей Рюмин: в 2023 году «Россети» в среднем тратили на подключение 1 кВт 12,51 тыс. руб. при средней ставке по стране в размере 7 тыс. руб. В условиях ограничения предельного роста тарифов сетевые компании вынуждены сокращать мероприятия по повышению надежности, указывает он.

Господин Рюмин напоминает, что в 2009–2022 годах «Россети» подключили 4 млн льготников, потратив более 230 млрд руб., из которых только 30% финансировалось за счет тарифов на передачу электроэнергии. В результате компании приходилось привлекать финансирование за счет «перераспределения средств с инвестпроектов реновации» и кредитов, указывает он. Такая практика, отмечает Андрей Рюмин, привела к «существенному увеличению износа» сетей и росту долговой нагрузки в некоторых регионах. Как сказано в письме, ряд компаний группы «Россети» «исчерпали возможности финансирования программы льготного ТП» из-за достижения «критического уровня кредитного долга». На сегодня «невозможно реализовать 50 тыс. договоров на ТП, а до конца года число просроченных договоров может вырасти до 100 тыс.», говорится в обращении.

В «Россетях» сказали “Ъ”, что многие регионы в рамках тарифных решений не компенсируют сетевым компаниям уже понесенные затраты на технологическое присоединение.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим подсчитал, что лишь в двух областях — Тверской и Московской— ставка на подключение 1 кВт превышает 10 тыс. руб., а в 29 регионах установлена на минимальном уровне.

Дефицит средств на программу ТП в бытовом секторе в некоторых регионах приблизился к критическим значениям, подтверждает Сергей Сасим. По его словам, в Сибири показатель оценивается в 28,5 млрд руб., на юге страны — в 7,8 млрд руб., в Калининградской области — в 5,8 млрд руб. Величину кредитной нагрузки «Россетей», связанной только с необходимостью привлекать ссуды на технологическое присоединение из-за отсутствия финансирования через тариф, аналитик оценивает до 100 млрд руб.

Сергей Сасим считает повышение ставок на ТП объективной необходимостью, но предупреждает, что такая мера не снизит кредитную нагрузку прошлых лет, а лишь остановит рост показателя. Комплексное решение проблем, вызванных льготным ТП, в отдельных регионах может потребовать дополнительного роста тарифов на передачу электроэнергии, что в очередной раз поднимет вопрос о необходимости более эффективной борьбы с перекрестным субсидированием (доплата коммерческих потребителей за снижение тарифов населения), подчеркивает эксперт.

Полина Смертина