ДОМ.РФ направил 12,7 млрд рублей на реконструкцию крупной магистрали в Татарстане

ДОМ.РФ открыл финансирование по проекту реконструкции с помощью инфраструктурных облигаций Горьковского шоссе в Республике Татарстан. Компании «ТатДорТрансИнвест» перечислена вся сумма инфраструктурного займа — 12,7 млрд рублей. Реализация проекта повысит безопасность автолюбителей и пешеходов, а также доступность новых микрорайонов, где ожидается строительство более 1,1 млн кв. м жилья.

«С Татарстаном у ДОМ.РФ сложились крепкие рабочие отношения, которые позволяют нам эффективно реализовывать совместные проекты. В том числе благодаря этому удалось в сжатые сроки не просто заключить договор займа и открыть финансирование, но и осуществить его в полном объёме. Транш оказался самым крупным за всё время реализации программы инфраструктурных облигаций. Своевременная выдача денег обеспечит высокие темпы реконструкции Горьковского шоссе, которое планируется ввести в эксплуатацию досрочно», — прокомментировал директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

После реконструкции пропускная способность Горьковского шоссе увеличится почти в два раза — до 11 тыс. машин в час. Для этого число полос увеличат с 4 до 6, их ширина составит 3,5 м. Также построят 3 подземных и 5 надземных пешеходных переходов, 3 подземных разворотных петли, новый тоннель и путепровод, на протяжении 11 км шоссе будут ликвидированы светофоры.

В настоящее время готовность на различных участках дороги оценивается в 80-90%. Всю реконструкцию магистрали планируется закончить к октябрю 2024 года — к открытию саммита БРИКС в Казани.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году как часть «Инфраструктурного меню», его оператором стал ДОМ.РФ. Этот инструмент позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах по сниженной за счёт субсидии из бюджета ставке. С применением механизма ДОМ.РФ реализует уже 50 проектов в 26 регионах с общей суммой финансирования почти 175 млрд рублей.