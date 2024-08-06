На Ленинградской АЭС завершено устройство бетонной подготовки под фундамент реактора нового энергоблока №8

Строители готовятся к армированию фундамента с последующей заливкой первого бетона.

Устройство бетонной подготовки под фундамент ректора энергоблока №8 продолжалось около двух месяцев и завершено с опережением графика на два с половиной месяца.

Работы выполняли сотрудники холдинга «ТИТАН-2», генерального подрядчика строительства новых энергоблоков Ленинградской АЭС. В июне этого года завершено устройство котлована под здание реактора энергоблока №8. Эти работы также выполнены досрочно, с опережением графика на две недели.

«Технология устройства «подбетонки» включала выполнение пластового дренажа из нескольких слоев - тощий бетон, песок, пористый бетон. Затем пластовый дренаж отсекался специальной пленкой перед непосредственно бетонной подготовкой. В работах использовался бетон класса прочности В35 - считается тяжелым материалом с высокой плотностью и используется для монолитных конструкций, испытывающих значительную нагрузку», - рассказал Константин Худяков, директор программы по объектам ЛАЭС АО «Концерн ТИТАН-2».

Следующим этапом строители приступят к работам по молниезащите и гидроизоляции, которые продлятся до конца августа. Далее будет проведено устройство стяжки.

«Выполненные работы позволят специалистам приступить к армированию фундаментной плиты. Армирование стальной арматурой создает своеобразный каркас и делает фундамент предельно прочным. Работы по армированию определены дополнительным графиком и начнутся в октябре этого года. Тем самым мы готовимся к первой ключевой операции - бетонированию фундаментной политы здания реактора», - прокомментировал Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2.

Напомним, дорожная карта производства работ предусматривает заливку первого кубометра бетона в фундамент здания реактора энергоблока №8 в 2025 году. За пять последующих лет строителям предстоит возвести здание высотой почти 70 метров и смонтировать в нем реактор, парогенераторы, главный циркуляционный трубопровод, «ловушку расплава». При эксплуатации именно отсюда запустится вся цепочка производства главного продукта атомной станции - электроэнергии.

Ленинградская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.

14 марта 2024 года на площадке сооружения новых энергоблоков Ленинградской АЭС выполнена укладка первого бетона в фундамент здания реактора энергоблока № 7.

Генеральным подрядчиком строительства Ленинградской АЭС-2 выступает российская группа компаний Холдинг «ТИТАН-2».

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.