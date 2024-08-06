Онлайн-обучение с КЭАЗ: новый курс об автоматических выключателях OptiMat E
06 авг. 2024, 17:15:11
434
Время чтения ≈ 1 минута
Эксперты КЭАЗ не перестают работать над созданием электронных курсов, чтобы прокачать ваши профессиональные знания в области электроснабжения! Они регулярно обновляют базу курсов на образовательном портале Академия КЭАЗ: здесь вы найдете подробную информацию о продукции для различных отраслей промышленности и жилищного строительства. Новый материал посвящен автоматическим выключателям в литом корпусе OptiMat E.
Новый курс содержит в себе подробный разбор ассортимента, преимуществ и характеристик устройства, а также итоговое тестирование.
Еще больше полезного вы найдете в разделе электронных курсов на Академии КЭАЗ.
Расширенный каталог ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН – в базе данных NanoCAD
час назад
В САПР можно формировать спецификацию, включающую в себя огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН. Завод «Спецкабель» завершил работу по обновлению базы данных NanoCAD, которая теперь включает перечень кабельной продукции и полную номенклатуру серийно выпускаемых сертифицированных огнестойких кабельных линий под торговой маркой «Спецкаблайн». В системе ПО NanoCAD + Nan...
«Камский кабель» успешно прошел аудит ПАО «Газпром»
06 авг. 2024, 16:45:00
В ходе ресертификационного аудита ПАО «Газпром» система менеджмента качества «Камского кабеля» подтвердила соответствие требованиям СТО «Газпром» 9001-2018. ПАО «Газпром» – ключевой клиент «Камского кабеля». Одним из требований при сотрудничестве с этой компанией является наличие сертификата системы добровольной сертификации &laq...
Компания:
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ АМГ-ЭЛЕКТРО
06 авг. 2024, 13:45:18
Пару недель назад EL-Комитет НОПСМ опубликовал небольшой материал, посвященный заблуждениям отдельных дистрибьюторов относительно качества и безопасности кабельной продукции ТМ АМГ-ЭЛЕКТРО и торговых марок-спутников (ВЕЛЕСКАБ, ЛИДЕР КАБЕЛЬ и РОДОНИТ). На днях EL-Комитет НОПСМ получил результаты испытаний образцов продукции ТМ АМГ-ЭЛЕКТРО (ВВГ ПНГ(А)-LS 3*2,5 и ВВГ ПНГ(А)-LS 3*1,5), закупле...
Династия Липатовых — на выставке «Россия» на ВДНХ
06 авг. 2024, 13:30:08
Представители трудовой династии Группы компаний «Москабельмет» приняли участие в специальном проекте «Моспром» и на площадке грандиозной выставки «Россия» в ВДНХ рассказали о себе, своей семье, работе, о столичной промышленности и о Москве. Одна выставка — две династии В июле завершилась масштабная выставка-форум «Россия», которая проходи...
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал патриотическую акцию «Защитники Отечества»
06 авг. 2024, 09:45:16
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал патриотическую акцию «Защитники Отечества». В этом году она приурочена к 110-летию со дня вступления Российской империи в Первую мировую войну. Организатором акции выступила НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при участии движения «Данилевский клуб» и представителей «Молодежного бра...
Компания:
GENESIS вступил в ассоциацию «Электрокабель»
05 авг. 2024, 15:15:00
GENESIS объявил о своем входе в состав Ассоциации "Электрокабель", что стало значимым событием для всей отрасли. АЭК объединяет ведущие предприятия, специализирующиеся на производстве кабельной продукции, а также служит площадкой для обмена опытом, разработки стандартов и внедрения новшеств. Внеочередное собрание членов Ассоциации состоялось 30 июля 2024 года. Команда GENESIS прошла в...
Компания:
Алюминиевый Вестник: Al-inclusive – алюминий на курорте
05 авг. 2024, 13:45:00
Предлагаем ознакомиться с новым Вестником Алюминиевой Ассоциации. В этом номере: От редакции Новости Алюминиевой Ассоциации Новости алюминиевой отрасли В фокусе Al-inclusive – алюминий на курорте Это интересно Просто алюминий – просто туризм Актуально Шедевр на алюминиевом мольберте Календарь мероприятий Ознакомиться с Вестником Алюминиевой Ассоциации Все н...
Компания:
ЭКЗ оказал помощь в организации празднования Дня города Кольчугино
05 авг. 2024, 12:15:05
В третью субботу июля кольчугинцы отпраздновали 93-й день рождения родного города. Полмиллиона рублей на организацию праздничных мероприятий выделил завод «Электрокабель». Участие в них приняли более 4000 человек, а завершился праздник выступлением группы «Блестящие» и красочным фейерверком. «Завод и город неразделимы, можно сказать, что мы выросли вместе....
«ЗЭТО» примет участие в международной выставке «Энергетика Урала»
05 авг. 2024, 12:00:05
С 30 октября по 01 ноября 2024 г. «ЗЭТО» примет участие в 30-й юбилейной международной выставке «Энергетика Урала», которая представит рекордное количество отечественных и зарубежных разработчиков, производителей и поставщиков энергетического и электротехнического оборудования. Организаторами выставки выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышле...
Заводом «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» получен сертификат соответствия на монтажные кабели
05 авг. 2024, 11:45:18
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена сертификация и получен сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.04411/24 со сроком действия с 19.07.2024 по 18.07.2029 на кабели монтажные бронированные, не распространяющие горение при одиночной или...
Компания:
«Москабельмет»: С днём железнодорожника нам всегда по пути!
05 авг. 2024, 09:00:26
Группа компаний «Москабельмет» поздравляет с Днем железнодорожника, который празднуется ежегодно в первое воскресенье августа. История «Москабельмет» не только связана с историей этого профессионального праздника. Также она тесно переплетается с развитием самих железных дорог России. Сегодня одно из предприятий Группы — ведущий поставщик оптических самонесущих кабелей...
Сверхтонкий кабель завода СПЕЦКАБЕЛЬ покажут в московском ЭКСПОЦЕНТРЕ
02 авг. 2024, 14:00:00
В столице с 10 августа по 8 сентября развернется масштабный фестиваль «Территория Будущего Москва 2030». В рамках этого события пройдет выставка «Москва промышленная. Город будущего», где отрасли промышленности столицы продемонстрируют достижения и заглянут в будущее. Один из участников выставки – завод «Спецкабель». На этом предприятии рождаются кабели...
EL-Комитет НОПСМ: Решение суда. ЕВКАБЕЛЬ. ОЗОН. ИВАНОВО
02 авг. 2024, 09:45:00
Еще одна позитивная новость о торжестве правосудия. 11 июля 2024 г. Ивановский районный суд Ивановской области вынес решение по делу № M-1003/2024, удовлетворив иск к ИП Пирогов М.Н. (продавец на площадке ОЗОН). Суд обязал ответчика прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ ЕВКАБЕЛЬ, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки, а также проинформировать потребителей о...
Дети сотрудников ООО «ЭЛКА-Кабель» прошли на предприятии профориентацию
01 авг. 2024, 16:00:03
Ранняя профессиональная ориентация - залог успеха в будущем. Особенно если это профориентация в ООО «ЭЛКА-Кабель». Этим летом, в период летних каникул, в организации реализован необычный проект: 14 детей сотрудников предприятия, от школьников до студентов, смогли изнутри взглянуть на особенности производства и получить первые навыки работы на крупном промышленном объекте. Разумее...
IEK GROUP приглашает специалистов отрасли на IV Всероссийский слёт электриков — встречаемся 16 августа в Москве
01 авг. 2024, 15:45:04
IV Всероссийский слёт электриков пройдет 16 августа 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» и соберёт на одной площадке профессионалов, интересующихся электротехникой. Электромонтажники, мастера по ремонту, строители, дизайнеры, архитекторы встретятся, чтобы обменяться опытом и узнать о последних веяниях в отрасли. Генеральным партнером Слёта по т...
Сибкабель установил новое оборудование
01 авг. 2024, 15:15:01
На томском заводе «Сибкабель» появилась новая жесткорамная крутильная машина для скрутки токопроводящих жил. Оборудование предназначено для скрутки токопроводящих жил из стренг и заменит устаревшую трехфонарную крутильную машину. «Основное преимущество новой машины – значительное повышение линейной скорости скрутки токопроводящей жилы, – рассказал начальник...
Томсккабель изготавливает провода для подвижного состава – ППСПП
01 авг. 2024, 15:00:04
Провода предназначены для внутренних и наружных соединений электрооборудования на подвижном составе, включая специальный подвижной состав железнодорожного транспорта, для неподвижной одиночной и групповой прокладки и для присоединения к электрооборудованию, размещаемому на подвижных частях подвижного состава, межвагонных и межсекционных соединениях на номинальное напряжение от 660 до 4000 В переме...
Компания:
Руководитель СПЕЦКАБЕЛЯ награжден медалью АДМИРАЛ ГОРШКОВ
01 авг. 2024, 11:15:01
Генеральный директор завода «Спецкабель» Алексей Ушаков удостоен медали Министерства обороны «Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков». Это признание вклада в укрепление обороноспособности страны, подтвержденное приказом Главнокомандующего ВМФ России, адмирала Александра Моисеева. Медаль «Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков» – это символ д...
Режкабель активно работает над внедрением VR-технологий
01 авг. 2024, 10:48:00
На Режевском кабельном заводе завершён четвёртый этап разработки VR-тренажёра для обучения персонала и студентов на практике. В рамках проекта по внедрению виртуальных технологий выполнены следующие задачи: создание виртуальной сцены с трёхмерной моделью экструзионной линии и локациями с оборудованием; программирование сценария&nb...
Компания:
Решения от IEK GROUP применены в здании администрации Тюмени
01 авг. 2024, 10:00:19
При строительстве нового центра обработки данных в здании администрации Тюмени были использованы комплексные решения от IEK GROUP: шкафные прецизионные кондиционеры ITK AIR CAB и компоненты структурированной кабельной системы ITK. Для поддержания требуемых параметров температуры и влажности воздуха в помещениях ЦОД установлены шкафные прецизионные кондиционеры ITK AIR C...