В Махачкале построят подъездную дорогу к морскому торговому порту

В ходе совещания руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым, прошедшего в формате видео-конференц-связи, рассмотрены перспективы строительства подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от федеральной трассы Р-215 «Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала».

Проведение строительно-монтажных работ предусмотрено в пятилетнем плане дорожной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2023 года № 3907-р в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость объекта составит свыше 8 млрд руб, из которых 4,8 млрд ― средства федерального бюджета. В настоящее время разработана проектно-сметная документация по строительству подъездной четырехполосной трассы, сейчас она находится на экспертизе. Положительное заключение планируется получить в III квартале текущего года.

Строительство объекта обеспечит круглосуточное движение транспортных средств в Махачкалинский морской торговый порт, который служит ключевым связующим звеном транскаспийского маршрута коридора «Север – Юг», разгрузит улично-дорожную сеть столицы региона от транзитного и грузового транспорта. Кроме того, для участников дорожного движения, следующих в центр Махачкалы от северо-западной окраины агломерации, время в пути сократится с 35 до 10 мин.

«Грузопоток Махачкалинского морского порта растет, для его дальнейшего развития необходимо увеличение пропускной способности ведущих к нему магистралей по наиболее загруженной части улично-дорожной сети города. Наша задача ― приступить к строительству подъездной дороги. Хочу поблагодарить Росавтодор за поддержку в этом вопросе», — подчеркнул Сергей Меликов.

Строительство подъездной дороги от федеральной трассы Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала предполагает устройство дорожного полотна протяженностью 6,2 км, возведение двух искусственных сооружений, транспортной развязки, наземного пешеходного перехода. Также специалистам подрядной организаций необходимо будет привести в нормативное состояние примыкания к объекту, обустроить искусственное освещение на всем пути, организовать систему водоотвода и многое другое.

В свою очередь Роман Новиков поблагодарил Сергея Меликова за плодотворное сотрудничество в части развития дорожного хозяйства региона.