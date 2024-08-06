«Камский кабель» успешно прошел аудит ПАО «Газпром»

В третью субботу июля кольчугинцы отпраздновали 93-й день рождения родного города. Полмиллиона рублей на организацию праздничных мероприятий выделил завод «Электрокабель». Участие в них приняли более 4000 человек, а завершился праздник выступлением группы «Блестящие» и красочным фейерверком. «Завод и город неразделимы, можно сказать, что мы выросли вместе....