«Россети Ленэнерго» смонтировали почти 140 км современного самонесущего изолированного провода с начала года

За семь месяцев 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали более 138,6 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 0,4-10 кВ. Работы проводились в Пушкинском, Красносельском, Курортном районах Санкт-Петербурга, а также Рощинском, Выборгском, Приозерском, Гатчинском, Волосовском, Кингисеппском, Лужском, Тихвинском, Бокситогорском, Киришском, Волховском и Лодейнопольском районах Ленинградской области.

В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей двух регионов, в том числе в поселках и деревнях Поляны, Семиозерье, Шапки, Кобралово, Большая Ижора, Подборовье.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности и обеспечению качественного электроснабжения потребителей.

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц. Использование СИП является одним из методов борьбы с хищениями электроэнергии и незаконным энергопотреблением: на изолированном проводе практически невозможно самостоятельно выполнить «врезку» или «набросить времянку».