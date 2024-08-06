«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией почти 10,5 тыс. новых потребителей

«Россети Северный Кавказ» в I полугодии 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа порядка 10,5 тыс. новых потребителей. В сумме им выдано 260,9 МВт. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполненных договоров технологического присоединения возросло на 39%.



На Ставрополье более 1,9 тыс. новых объектов обеспечено 137,2 МВт мощности. В Чеченской Республике к сетям подключили свыше 2,7 тыс. потребителей на 39,4 МВт. Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 2,9 тыс. договорам на 25,8 МВт. В Кабардино-Балкарии исполнено порядка 1,3 тыс. договоров на 20,4 МВт. В Северной Осетии выдали 18,1 МВт мощности 958 заявителям. В Карачаево-Черкесии специалисты осуществили 586 технологических присоединений на 13,4 МВт мощности. В Республике Ингушетия 92 новым потребителям выдано 6,7 МВт.



В числе важных проектов технологического присоединения, выполненных «Россети Северный Кавказ» в январе-июне текущего года, расширение подстанции 110 кВ «Железноводская», которая является основным питающим центром одноименного города. На энергообъекте специалисты установили дополнительную ячейку закрытого распределительного устройства 10 кВ и внедрили микропроцессорные комплексы релейной защиты. Реализация технических мероприятий позволила выдать из сети 2,5 МВт дополнительной мощности для развития здравниц, а также обеспечить электроэнергией реконструированные объекты Курортного парка – площадь Феррум и Каскадную лестницу.



В Моздокском районе Северной Осетии для подключения к сетям нового водозабора специалисты филиала «Севкавказэнерго» установили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА, построили воздушную линию электропередачи 10 кВ с применением современного и надежного самонесущего изолированного провода (СИП). СИП отечественного производства более прочен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.



В столице Республики Ингушетия – городе Магасе – энергетики обеспечили электроэнергией Академию цифрового развития. Уникальному центру развития компетенций в сфере IT выдали порядка 930 кВт мощности. Для электроснабжения значимого объекта специалисты филиала «Ингушэнерго» построили воздушную и кабельную линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью 160 метров, смонтировали трансформаторную подстанцию 1 250 кВА.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.