«ТГК-14» и «Силовые машины» заключили семилетний договор на комплексное сервисное обслуживание Читинской ТЭЦ-1

Александр Конюхов, генеральный директор АО «Силовые машины» и Константин Люльчев, председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» подписали договор на комплексное сервисное обслуживание одной из крупнейших станций Забайкальского края – Читинской ТЭЦ-1. Запланирован комплекс работ по повышению надежности и эффективности генерирующего оборудования станции.

Семилетний договор предусматривает обслуживание паровой турбины Т-80/104-85 блока №3 Читинской ТЭЦ-1. Турбина изготовлена на Ленинградском металлическом заводе, входящем в АО «Силовые машины», и эксплуатируется на станции с 1966 года.

Сервисные услуги «Силовых машин» включают техподдержку специалистами компании, как удаленно, так и с выездом на станцию. Будут проведены работы по диагностике и обследованию оборудования Читинской ТЭЦ-1, налажен удаленный мониторинг и предиктивная диагностика оборудования, выстроена системная работа с производством и конструкторским бюро компании. Кроме того, включен весь цикл необходимых ремонтов на период договора с поставкой запасных частей.

- Договор комплексного сервисного обслуживания с ведущим предприятием в области энергомашиностроения откроет новые возможности для улучшения работы и повышения эффективности оборудования ТЭЦ, - подчеркивает председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. - Комплексный сервис позволит обеспечить гарантированные поставки запасных частей напрямую от завода-изготовителя и качественное выполнение ремонтных работ, при этом все необходимые решения будут приниматься совместно с профессиональными специалистами самого высокого уровня квалификации и опыта.

В настоящее время стороны осуществляют активную подготовку к заключению договоров на КСО по остальному парку оборудования АО «Силовые машины», установленного на объектах генерации ПАО «ТГК-14».