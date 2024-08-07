Административный корпус площадью 15 тыс. кв. м появится на территории электродепо «Столбово»

Монолитные работы по возведению административно-бытового корпуса строящегося электродепо «Столбово» завершены более чем на три четверти. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Общая площадь возводимого административно-бытового корпуса электродепо "Столбово", которое будет обслуживать подвижной состав Сокольнической и строящейся Троицкой линии метрополитена, превышает 15 тысяч квадратных метров. На его создание требуется около девяти тысяч кубических метров бетонной смеси. В здании пять наземных и один подземный этаж, предназначенный для обслуживания инженерных коммуникаций и размещения оборудования. В общей сложности монолитные работы на объекте выполнены на 85 процентов», —отметил Рафик Загрутдинов.

Новое электродепо обеспечит комфортные условия работы для сотрудников метро. В административно-бытовом корпусе предусмотрено 379 помещений: рабочих, бытовых и для досуга. В их числе — офисы, учебные классы, актовый, тренажерный и спортивный залы, гардеробные и душевые, технические, производственные и санитарные помещения. Для их отделки, в зависимости от назначения, используют износостойкие отделочные материалы, отвечающие современным санитарно-гигиеническим нормам.

Чтобы сотрудникам было проще попасть в здание отстойно-ремонтного корпуса, на уровне второго этажа построят 15-метровую пешеходную галерею. Кроме того, установят два пассажирских лифта и один грузовой, на которых можно будет спуститься на подземный этаж.

Общая площадь территории строящегося электродепо «Столбово» составляет около 16 гектаров. На ней разместится более 30 основных зданий и сооружений. В настоящий момент, помимо строительства, ведется подготовка к монтажу электрических сетей в монолитном проходном коллекторе для инженерных коммуникаций. На объекте уже проложены теплосеть и водопровод. Продолжается устройство веера путей.