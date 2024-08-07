Металлообрабатывающее предприятие с инвестициями почти 800 млн рублей построят в Подмосковье до конца года

Предприятие АО «Элемет» («Электрогорский металлический завод») до конца года планирует завершить строительство нового металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новый проект предполагает расширение действующего предприятия.

«Объем инвестиций в строительство и запуск нового цеха оценивается в 780 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новый цех планируется в I квартале 2025 года. На новом производстве будет создано около 30 рабочих мест для жителей округа. Среди специалистов, которых уже сейчас предприятие готово принять на работу – сварщики, операторы станков ЧПУ, токари, фрезеровщики», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего на территории нового цеха планируется установка 45 единиц оборудования, которые будут обеспечивать полный цикл обработки металлических изделий. На текущий момент цех находится в высокой степени готовности. Строительство кровли, стен и несущего каркаса здания полностью выполнено, готовность наружных сетей составляет порядка 50%, полы и вентиляция построены на 30%.

Новый цех площадью более 5 тысяч кв.м. будет предназначен для механической обработки металлических изделий, которые используются при изготовлении основных видов продукции завода: оборудования для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, золотодобывающих предприятий, а также производства серийной спецтехники для обслуживания самолётов и аэропортов.