Металлообрабатывающее предприятие с инвестициями почти 800 млн рублей построят в Подмосковье до конца года
Предприятие АО «Элемет» («Электрогорский металлический завод») до конца года планирует завершить строительство нового металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новый проект предполагает расширение действующего предприятия.
«Объем инвестиций в строительство и запуск нового цеха оценивается в 780 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новый цех планируется в I квартале 2025 года. На новом производстве будет создано около 30 рабочих мест для жителей округа. Среди специалистов, которых уже сейчас предприятие готово принять на работу – сварщики, операторы станков ЧПУ, токари, фрезеровщики», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Всего на территории нового цеха планируется установка 45 единиц оборудования, которые будут обеспечивать полный цикл обработки металлических изделий. На текущий момент цех находится в высокой степени готовности. Строительство кровли, стен и несущего каркаса здания полностью выполнено, готовность наружных сетей составляет порядка 50%, полы и вентиляция построены на 30%.
Новый цех площадью более 5 тысяч кв.м. будет предназначен для механической обработки металлических изделий, которые используются при изготовлении основных видов продукции завода: оборудования для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, золотодобывающих предприятий, а также производства серийной спецтехники для обслуживания самолётов и аэропортов.
«Изначально «Электрогорский металлический завод» создавался как ремонтная база горно-обогатительного оборудования. Сегодня это современное предприятие, выполняющее полный цикл работ, включая разработку, производство и поставки оборудования по всей России, а также в Казахстан и Беларусь. С запуском нового цеха производственная площадь нашего предприятия увеличится до 31 тысячи кв.м., что позволит нам в несколько раз нарастить объем выпускаемой продукции, которая на 100% способна заменить импортные аналоги», - отметил исполнительный директор завода «Элемет» Михаил Репников.