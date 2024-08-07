Около 30 км кабельных линий заменили в столичном метро в январе-июне

В январе-июне 2024 года в Московском метрополитене заменили 30 километров кабельных линий. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы проверяем и обновляем всю инфраструктуру метро 24/7. Эти работы, как правило, незаметны для пассажиров. При этом они обеспечивают безопасность поездок и бесперебойное функционирование метрополитена. За I полугодие мы: заменили почти 30 километров кабельных линий, обновили 30 километров трубопровода, отремонтировали 55 водоотливных установок», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столичной подземке отремонтировали 12 установок тоннельной вентиляции и провели ремонт 52 эскалаторов, что на 16% больше, чем в 2023 году.

Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе тщательно следят за инфраструктурой метро — ее обслуживают не только днем, но и ночью.