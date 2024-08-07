Открыто движение по новому пути на бамовском перегоне Алонка — Кычыранкы

После переключения на новую цифровую систему управления открыто движение поездов по двухпутной вставке перегона БАМа Алонка — Кычыранкы в Хабаровском крае.



В ходе строительства уложено 9,2 км нового пути, 9 стрелочных переводов. Путь пересекает множество ручьев и логов, а также реки Малую Алонку и Кычыранкы. Для преодоления водных препятствий на участке построено семь мостов и две водопропускные трубы. Чтобы исключить подтопление в паводковый период, земляное полотно отсыпано местами высотой до 14 метров, обустроены бермы, водоотводные лотки и канавы. Всего переработано более 228 тыс. м³ грунта.



Завершение комплексной модернизации на бамовской линии Февральск — Новый Ургал, на котором находятся новые разъезды, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 52,7 млн тонн.

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