Расширенный каталог ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН – в базе данных NanoCAD

В САПР можно формировать спецификацию, включающую в себя огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН.

Завод «Спецкабель» завершил работу по обновлению базы данных NanoCAD, которая теперь включает перечень кабельной продукции и полную номенклатуру серийно выпускаемых сертифицированных огнестойких кабельных линий под торговой маркой «Спецкаблайн».

В системе ПО NanoCAD + NanoCAD BIM ОПС можно в автоматизированном режиме проектировать системы безопасности, в том числе системы противопожарной защиты (СПЗ) с учетом требований ФЗ-123 по сохранению работоспособности кабельных линий в условиях пожара.

Благодаря базе данных завода «Спецкабель», внедренной в NanoCAD, проектировщики могут формировать спецификацию, которая включает в себя ОКЛ – техническое решение, гарантирующее огнестойкому кабелю работоспособность при пожаре.

Как отмечают на предприятии, при проектировании СПЗ в среде NanoCAD BIM ОПС – ОКЛ торговой марки «Спецкаблайн» в спецификацию проекта заносятся комплектом. Для полноценного использования базы данных ОКЛ следует установить лицензионные версии ПО NanoCAD, ПО NanoCAD BIM ОПС и бесплатный Редактор БД.

Представители завода «Спецкабель» готовы проконсультировать пользователей российской САПР по применению базы ОКЛ по тел. 8-800-333-28-28 (отдел ОКЛ).

Подробнее о кабельной продукции завода «Спецкабель» – по телефону в Москве: 8 (495) 134-2-134.