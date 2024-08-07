Рязанский аккумуляторный завод благодаря ФРП удвоил мощность производства автомобильных аккумуляторов

Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» нарастил мощности по выпуску стартерных автомобильных аккумуляторов для легковых, грузовых автомобилей и спецтехники в 2 раза – до 1,2 млн единиц в год. Кроме того, предприятие освоило выпуск широкого ассортимента промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов.

Общие инвестиции в модернизацию за последние 6 лет составили около 1 млрд рублей. В том числе 460 млн рублей в виде льготных займов на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

«Основное направление реализации инвестиционного проекта "РАЗ-Индустрия" – освоение полного цикла производства аккумуляторов с внедрением новых технологий и расширением ассортимента продукции, конкурентной по стоимости и качеству с импортными аналогами. Участие в проекте Фонда развития промышленности позволило предприятию оснастить производственный парк современным высокопроизводительным оборудованием и поднять производительность труда», – рассказал генеральный директор ООО «Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» Юрий Васильев.

На новом оборудовании предприятие изготавливает свинцово-кислотные аккумуляторные батареи автомобильного назначения под марками Gladiator и Tungstone, а также промышленные аккумуляторы под маркой Stark. Завод производит аккумуляторы как в классическом исполнении с жидким электролитом, так и герметизированные с иммобилизованным электролитом по технологии VRLA. Большая часть сырья и комплектующих – отечественные.

Основная часть стартерных автомобильных аккумуляторов поступает на российский потребительский рынок, а также используется для комплектации новых грузовых автомобилей «КАМАЗ» и специальной техники «НЕФАЗ». Предприятие поставляет продукцию в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Грузию и Саудовскую Аравию.

Промышленные аккумуляторы рязанского производства применяются в различных отраслях промышленности (добывающей, металлургической, машиностроительной, нефтеперабатывающей, химической), на железных дорогах, а также их используют ведущие телекоммуникационные компании, предприятия сельского хозяйства и ЖКХ. Кроме того, «Тангстоун» имеет лицензии на проектирование и производство аккумуляторов для ГК «Росатом»: на предприятиях атомной отрасли и на АЭС аккумуляторы используются в качестве резервных источников питания и для сглаживания пиков потребления.

Модернизация производства включила в себя переоснащение станочного парка современным высокотехнологичным оборудованием, обновление и развитие инженерной инфраструктуры, расширение и ремонт производственных и складских площадей. Кроме того, завод построил новые очистные сооружения для очистки воздуха и стоков, реализовал проект по организации рециркуляции воды с очисткой до требований применения в аккумуляторах.