Сахалинэнерго возглавил Александр Юров

Генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) назначен Александр Юров.

Александр Николаевич родился 14 сентября 1970 года в городе Салават, республики Башкортостан. Окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии Александра Комаровского. Трудовую деятельность начал на Государственном предприятии электрических сетей ВМФ (г. Владивосток) в должности главного инженера.

С октября 2004 года занимал должности заместителя директора и директора МУП «Владивостокское предприятия электрических сетей». С 2009 по 2017 годы работал в Администрации г. Владивостока заместителем главы по ТЭК. В 2017 году был назначен Вице‐губернатором по ТЭК в Администрации Приморского края. С апреля 2018 года по февраль 2019 года работал в должности заместителя главы в Администрации города Владивостока, выполняя обязанности по развитию энергетики на краевом уровне, осуществляя контроль отраслей жилищного‐коммунального, лесного хозяйств, международной деятельности.

С 2019 по 2023 годы Александр Николаевич возглавлял ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», которое является одной из крупнейших энергосбытовых компаний России по обслуживаемой территории (входит в Группу РусГидро).

Имеет награды, в числе которых медаль «За вклад в развитие города Владивостока», Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации, Почетная грамота Президента Российской Федерации и другие.