В Индонезии открыли второй по величине в мире завод по производству анодных материалов

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл второй по величине в мире завод по производству анодных материалов для литиевых батарей. Об этом сообщил портал Detik.

По его информации, завод находится в округе Кендал провинции Центральная Ява. После завершения первой очереди он может производить 80 тыс. тонн анодных материалов и способен удовлетворить потребности 1,5 млн электромобилей. Это предприятие станет вторым по величине в мире заводом по производству анодных материалов.

"Я очень ценю скорость строительства этого завода, всего 10 месяцев назад в Пекине мы подписали [соглашение о сотрудничестве], и завод уже готов. Это называется скоростью", - приводит портал слова Джоко Видодо.

Строительство второй очереди завода, скорее всего, завершится в первой половине 2025 года, отмечает Detik. Когда он заработает в полную мощность, то сможет производить 160 тыс. тонн анодных материалов и удовлетворит потребности 3 млн электромобилей.