В Перми появится новый объект здравоохранения

Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство поликлиники в Перми. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Новую поликлинику на 200 посещений в смену возведут на улице Писарева, 56, в развивающемся микрорайоне Гайва. Объект будет реализован в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Лечебное учреждение построят рядом с действующей больницей Архангела Михаила. По проекту в четырехэтажном здании обустроят кабинеты приема участковых-терапевтов и узких специалистов, кабинеты лучевой диагностики, медицинской реабилитации, физиотерапии и процедурные помещения.

Также в поликлинике разместят отделения женской консультации и дневной стационар.*

Застройщик – Государственное казенное учреждение Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края».

Проектировщик – ООО «Майолика».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.