В Республике Дагестан к концу года приведут к нормативу 63% региональных трасс

В Республике Дагестан к концу 2024 года доля дорожной сети городской агломерации в нормативном состоянии увеличится до 85%, а региональной сети — до 63%. На достижение этих целей из федерального бюджета по всем программам направлено 2,1 млрд руб.

В частности, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году запланировано отремонтировать 53 км региональной и местной дорожной сети, работы проходят на 36 объектах. На сегодняшний день выполнено устройство 337,8 тыс. кв. м верхних слоев покрытия, что составляет 90,8% от объема работ, запланированного на год.

Уже отремонтировано 20,5 км автомобильных дорог общего пользования, из которых 13 км ― региональные трассы и 7,5 км ― улично-дорожная сеть Махачкалы. В частности, обновлен 4-километровый участок трассы Хасавюрт – Новолакское. Она соединяет Новолакский район с городом Хасавюртом и со столицей республики, обеспечивает выход на федеральную трассу Р-217 «Кавказ», а также является важной составной частью транспортной инфраструктуры региона.

Выполнены ремонтные работы и на участке региональной трассы Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала. Протяженность объекта ― 5 км, здесь устроено асфальтобетонное покрытие, построены развязки и перекрестки, благоустроены обочины, установлены ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки. Также завершен ремонт 4 км автомобильной дороги Буйнакск – Гимры – Чирката.

Сейчас активные дорожные работы ведутся в Бабаюртовском районе ― здесь ремонтируют 10-километровый участок трассы Бабаюрт – Гребенская. Автомобильная дорога соединяет Дагестан с соседней Чеченской Республикой и имеет ключевое значение для экономического развития региона в целом. Кроме того, она проходит вдоль населенных пунктов, где расположены животноводческие хозяйства.

В процессе ремонта специалисты подрядной организации заменят старое асфальтобетонное покрытие, устранят просадки, устроят примыкания и пересечения. Также на объекте отремонтируют систему водоотведения и три мостовых сооружения, восстановят и укрепят обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения отремонтируют пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, установят сигнальные столбики, новые знаки и нанесут горизонтальную разметку, обустроят остановочные площадки для общественного транспорта.

Для обеспечения сохранности дорог на региональных трассах в республике построены два автоматических пункта весогабаритного контроля.

Очень важно обеспечить безопасный и комфортный проезд к больницам, поликлиникам, госпиталям, родильным домам ― от этого зависит скорость доставки пациентов для получения экстренной помощи. В 2024 году на территории региона отремонтируют 12 объектов, ведущих к медучреждениям, их общая протяженность составляет 39,7 км. К примеру, работы проходят на подъезде от автомобильной дороги Ботлих – Рахата – Беледи к селу Тасута протяженностью 6,4 км и 4-километровом отрезке региональной трассы Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка. Транспортные артерии ведут к Ботлихской центральной районной больнице им З. Ш. Магомаевой в селе Тасута и Кизлярской центральной больнице соответственно.

Также приводится в нормативное состояние улично-дорожная сеть Махачкалы, благодаря нацпроекту в текущем году подрядные организации должны обновить 18 улиц. На сегодняшний день капитально отремонтирован участок улицы 11-я линия Новострой протяженностью 940 м. Улица ведет к средней общеобразовательной школе № 25.

Работы на дорожной сети проводятся и в рамках региональных программ: к примеру, в республике активно реализуется проект «Мой Дагестан — мои дороги». На ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований по этой программе в текущем году направлены субсидии в объеме 1,5 млрд руб., благодаря чему к нормативу приводятся участки 342 улиц общей протяженностью 146,6 км.

Все эти мероприятия положительно сказываются на отношении жителей региона к дорожной сфере ― 54% жителей республики удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в регионе, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного в декабре 2023 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).