В Ростовской области появится школа на 1120 мест

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Ростовской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство средней общеобразовательной школы на 1120 мест в городе Аксае. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Четырехэтажное учебное заведение построят на улице Александра Невского, 8/2. Его возведут на участке общей площадью 8459,6 квадратных метра.

Для будущих школьников обустроят 44 класса наполняемостью по 25 человек. Также на территории школы предусмотрена физкультурно-спортивная зона с универсальной площадкой для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий, площадкой для подвижных игр и прыжков в длину, круговой беговой дорожкой, а также совмещенной баскетбольной и волейбольной зоной.

Кроме того, ученики смогут проводить время на площадках для подвижных игр и тихого отдыха с теневыми навесами.*

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик Доннефтестрой-Аксай».

Проектировщик – АО «РОСТОВГРАЖДАНПРОЕКТ».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.