Досрочная сдача Обхода Аксая позволила приступить к ремонту двух путепроводов в Ростовской области

В Ростовской области идет ремонт двух путепроводов на 1056-ом и 1060-ом км трассы М-4 «Дон». Это значимые объекты для региона, и проведение работ позволит увеличить пропускную способность дороги М-4 в районе Ростова-на-Дону. К ремонтным работам удалось приступить после ввода в эксплуатацию скоростного обхода Ростова-на-Дону (обход Аксая), который значительно разгрузил город, взяв на себя около 50% транзитного трафика.



Для обеспечения бесперебойного проезда автомобилистов ремонтные работы на путепроводах ведутся в 2 этапа: сначала на правой части сооружений, в последствии на левой.



В рамках первого этапа на 1056-ом км полностью завершены работы по устройству монолитной плиты проезжей части и деформационных швов, произведена укладка нижнего слоя покрытия из литого асфальтобетона. Производится пескоструйная очистка железобетонных балок пролётного строения. На 1060-ом км мостовики приступили к укладке нижнего слоя покрытия из литого асфальтобетона.



Движение транспорта по двум направлениям организовано по левой стороне с временным ограничением скоростного режима. Завершить полный комплекс работ на путепроводах, состоящий из двух этапов, планируется к концу ноября 2024 года.