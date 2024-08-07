«Россети Московский регион» выдали 100 кВт мощности велопрокату в Ховрино
07 авг. 2024, 17:45:15
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«Россети Московский регион» обеспечили мощностью велопрокат для любителей активного образа жизни. Он расположен на Левобережной улице в районе Ховрино на севере Москвы.
В рамках договора на технологическое присоединение проложена кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 100 метров, установлены вводно-распределительный щит 0,4 кВ и прибор учета. Присоединенная мощность составила 100 кВт.
Здание обеспечено электроснабжением по третьей категории надежности.
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