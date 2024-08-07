«Россети Московский регион» выдали 100 кВт мощности велопрокату в Ховрино

Новосибирская ГЭС (филиал РусГидро) начала капитальный ремонт гидроагрегата №2 номинальной мощностью 70 МВт. Гидроагрегат был введен в эксплуатацию в 1957 году с установленной мощностью 57,2 МВт. За 67 лет работы агрегат не единожды модернизировался, в 2019 году проведено техническое перевооружение гидроагрегата с заменой турбины, отработавшей свой срок эксплуатации. Во время типового капитальн...