Более 6 млрд рублей инвестируют в крупный распределительный центр «Магнит» в Подмосковье

Компания «Девелопмент-М2» построит распределительный центр «Магнит» на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Проект будет реализован на земельном участке площадью более 24 га.

«В рамках реализации проекта в индустриальном парке «Южный» построят распределительный центр «Магнит» площадью порядка 86 тысяч кв.м. Инвестиции в проект — 6,5 млрд рублей. Запустить распределительный центр планируется уже в следующем году. После запуска на территории парка будет создано еще более 1700 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала зампред Зиновьева.

Она также отметила, что индустриальный парк «Южный» в городском округе Подольск создан в 2023 году и уже заполнен более чем на 50%. На территории разместились 27 резидентов, часть из которых приступили к стройке.

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