Испытательно-измерительная лаборатория на АО «Марпосадкабель»

На АО «Марпосадкабель» буквально на днях испытательно-измерительная лаборатория с высококвалифицированными специалистами переехала в новое помещение с обновленным оборудованием. В лаборатории проверяются требования к электрическим и механическим параметрам, к внешним взаимодействующим факторам. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии со всеми требованиями нормативной документации. Также вводится в эксплуатацию новая высоковольтная испытательная станция – на данный момент готовится документация и ведется работа по подбору персонала. Сейчас там проводятся пуско-наладочные работы.



Соответствие всех необходимых стандартов и норм – все это гарантии высокого качества и надежности продукции АО «Марпосадкабель».