На участке капитального ремонта дороги А-114 в Вологодской области приступили к укладке верхнего слоя покрытия

Работы по капитальному ремонту на участке от Шексны до аэропорта Череповец (км 85 – км 115) начались в 2021 году, а в 2023-м ввели в эксплуатацию более 19 км (км 85 – км 104).

В этом году работы проводят на оставшемся 11-километровом отрезке (км 104 – км 115) федеральной автодороги А-114 Вологда ‒ Тихвин ‒ автомобильная дорога Р-21 «Кола». Участок расширят с двух до четырех полос движения, встречные транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением.

В рамках капитального ремонта устроено земляное полотно, основание и нижние слои дорожной одежды, проведены укрепительные работы и устройство водопропускных труб. В настоящее время специалисты приступили к укладке верхнего (третьего) слоя асфальтобетонного покрытия. Также выполняются работы по устройству пешеходных дорожек и автобусных остановок, завершаются работы по установке шумозащитных экранов и ограждающей сетки от диких животных. Дорога будет обустроена всеми необходимыми средствами организации дорожного движения: барьерным ограждением, дорожными знаками, светофорными объектами. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.

*** Протяженность трассы А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» в границах Вологодской области составляет 331 км. Она является одной из самых загруженных в регионе: интенсивность транспортного потока достигает 38 тыс. автомобилей в сутки. В настоящее время также продолжаются работы по расширению дороги до четырех полос на участке км 14 – км 35 (от п. Лесково до примыкания на Стризнево).