Режкабель прошёл ресертификацию на кабели для сигнализации и блокировки

Маркировка ППгнг-HF означает, что такой кабель с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции отличается пониженной горючестью, соответствует категории А по нераспространению горения при групповой прокладке (т.е. не должен воспламеняться), не содержит галогенов, которые при воздействии с открытым огнем могут нанести непоправимый вред здоровью. В качестве образцов для исследования взяли случай...