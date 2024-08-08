В Судаке восстановят набережную после шторма

Государственная строительная экспертиза Республики Крым выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта набережной города Судака. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В 2023 году, в ночь на 26 ноября, на Крым обрушился сильный шторм, скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. В результате от стихии пострадали многие прибрежные города.

По поручению Президента были определены объекты, подлежащие капитальному ремонту и реконструкции. Из них 26 планируют восстановить в 2024 году. В некоторых населенных пунктах ремонт уже начался. Так, аварийно-восстановительные работы проходят в селе Морское. Там демонтируют поврежденные конструкции, восстановят участок трассы Алушта – Судак и подпорную стенку.

В результате природного катаклизма пострадала и набережная Судака. Одобренный экспертами проект предполагает ремонт участка улицы Набережная Судакской бухты, в районе центрального входа военного санатория. Здесь выполнят демонтаж разрушенных железобетонных конструкций с устройством новых свай и монолитных лестниц. Также заменят плиточное покрытие и ограждения, обновят скамейки и урны, проведут озеленение. Работы завершатся к декабрю 2024 года.*

Застройщик – Администрация города Судака Республики Крым.

Проектировщик – ООО «Судакское проектное бюро».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.